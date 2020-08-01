تونس.. الحرّ يحرف قطارا عن سكته

خرج قطار عن سكته اليوم السبت ببلدة البقالطة التابعة لمدينة المنستير التونسية، بعد أن كان متجها إلى المهدية قادما من سوسة.

ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن مصدر أمني قوله إن السبب يعود للسرعة المفرطة للقطار ولعامل الحرارة المرتفعة التي تسببت في تمدد السكة الحديدية، ما أدى إلى خروجه عن مساره.

وأضاف المصدر أن هذا الحادث تسبب في هلع كبير لدى للمسافرين، لكن دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

وفتحت الشركة التونسية للسكك الحديدية تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: "موزاييك إف إم"