 
مباشر

"الجوية القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى وجهات جديدة وتعد بالمزيد

مال وأعمال

Reuters /FW1F/barbara Lewis
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofta

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم السبت، أنها استأنفت رحلاتها نحو 27 وجهة جديدة في شهر يوليو، ليرتفع إجمالي الوجهات إلى 75.

وقالت الشركة في تغريدة: "لقد استأنفنا رحلاتنا إلى 27 وجهة جديدة في يوليو ضمن الجهود الكبيرة التي نبذلها لإعادة بناء شبكة وجهاتنا. ونسيّر الآن أكثر من 500 رحلة أسبوعيا إلى ما يزيد عن 75 وجهة حول العالم".

وأضافت: "نتطلع إلى استئناف رحلاتنا إلى المزيد من الوجهات بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على دخول الدول حول العالم".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا