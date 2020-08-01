"الجوية القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى وجهات جديدة وتعد بالمزيد

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم السبت، أنها استأنفت رحلاتها نحو 27 وجهة جديدة في شهر يوليو، ليرتفع إجمالي الوجهات إلى 75.

وقالت الشركة في تغريدة: "لقد استأنفنا رحلاتنا إلى 27 وجهة جديدة في يوليو ضمن الجهود الكبيرة التي نبذلها لإعادة بناء شبكة وجهاتنا. ونسيّر الآن أكثر من 500 رحلة أسبوعيا إلى ما يزيد عن 75 وجهة حول العالم".

وأضافت: "نتطلع إلى استئناف رحلاتنا إلى المزيد من الوجهات بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على دخول الدول حول العالم".

لقد استأنفنا رحلاتنا إلى27وجهة جديدة في يوليو ضمن الجهود الكبيرة التي نبذلها لإعادة بناء شبكة وجهاتنا. ونسيّر الآن أكثر من 500رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن75وجهة حول العالم،ونتطلع إلى استئناف رحلاتنا إلى المزيد من الوجهات بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على دخول الدول حول العالم pic.twitter.com/2gcXoCA1hF — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) August 1, 2020

المصدر: "تويتر"