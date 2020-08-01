الصحة الفلسطينية: وفاة واحدة و323 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، تسجيل وفاة واحدة و323 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتوفيت مساء اليوم السبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، متأثرة بإصابتها بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 86 كما سجلت 247 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة أن "الإصابات تتوزع على النحو التالي: محافظة القدس سجلت 18 إصابة جديدة، والخليل 219 إصابة، ورام الله والبيرة 28 إصابة، وطولكرم 3 إصابات، وبيت لحم 1، وجنين 4 إصابات، ونابلس 5 إصابات، فيما سجلت في محافظة أريحا والأغوار 41 إصابة، وقلقيلية 2، وقطاع غزة 2".

وأضافت أن "محافظة الخليل سجلت 238 حالة تعاف جديدة، وجنين 7 حالات، وطولكرم حالتان، مضيفة أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و394 إصابة جديدة بالفيروس، و62 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: وكالات