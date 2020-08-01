برلمانية إيطالية تدعو لإلغاء الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة

دعت برلمانية إيطالية، اليوم السبت، إلى إلغاء المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وكذلك الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

وأضافت عضو مجلس النواب من تيار (أحرار ومتساوون) روسيلا موروني، في تصريحات، أنه "يجب على هذه الأغلبية البرلمانية أن تغير سياسات الهجرة تماما".

وأضافت: "يجب إلغاء المراسيم الأمنية والاتفاقيات المشينة مع خفر السواحل الليبي".

وخلصت موروني، إلى القول، إن "عدم القيام بذلك يعني خيانة أحد الأسباب التي قمنا لأجلها أنا والعديد من زملائي الآخرين بمنح الثقة لهذه الحكومة حتى الآن".

ويقضي الاتفاق بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، بتقديم الدعم لخفر السواحل الليبي وتسليحه لإنقاذ المهاجرين ومواجهة التنظيمات الإجرامية المتورطة في تهريبهم.

المصدر: "آكي الإيطالية"