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لودريان يشيد بجهود السعودية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"

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لودريان يشيد بجهود السعودية لتسريع تنفيذ
RT @FaisalbinFarhan
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود
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أشاد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بجهود المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير لودريان أعرب عن تقديره لجهود المملكة بشأن تنفيذ "اتفاق الرياض".

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وأشار إلى أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن.

واستقبل جان إيف لودريان، يوم الخميس في باريس، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وشدد الوزيران على أهمية تعميق العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، فقد أصر لودريان على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد وحل سياسي وإنهاء التدخل الأجنبي.

وبخصوص القضية الفلسطينية، شدد الدبلوماسي الفرنسي على مخاطر الضم الجزئي للضفة الغربية، وأكد على أهمية التعبئة الجماعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع الدول العربية.

أما بالنسبة للملف الإيراني، فقد شدد الوزير الفرنسي على ضرورة إيجاد حلول واقعية وفعالة للتحديات التي يثيرها احتمال إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على عمليات نقل الأسلحة التقليدية لإيران، من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: RT

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