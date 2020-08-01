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الكنيسة القبطية المصرية تحدد ضوابط فتح الكنائس

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الكنيسة القبطية المصرية تحدد ضوابط فتح الكنائس
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إعادة فتح الكنائس بشكل جزئي اعتبارا من بعد غد الاثنين 3 أغسطس، بعدما فرض تفشي فيروس كورونا في مصر إغلاق دور العبادة لدى جميع الطوائف.

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وقالت الكنيسة في بيان اليوم السبت: "نشكر الله كثيرا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعيين الماضيين".

وتابعت: "بناء عليه تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداديس وصلوات الإكليل والجنازات بداء من يوم الاثنين 3 أغسطس بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم 27 يونيو 2020".

وأضافت:"يمكن إقامة القداديس طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعى أن تقام صلوات جنازة المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".

المصدر: "اليوم السابع"

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