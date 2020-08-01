قرقاش ردا على أكار: يجب أن تتوقف تركيا عن التدخل في الشأن العربي

شن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش هجوما حادا على تركيا، داعيا إياها للتوقف عن "تدخلها في الشأن العربي".

جاء ذلك في تغريدة نشرها قرقاش اليوم السبت ردا على ما وصفه بالتصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والذي اعتبره بأنه "سقوط جديد لدبلوماسية بلاده".

وكتب قرقاش إن "منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد".

وأضاف: "الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 1, 2020

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وكان أكار قد توعد في تصريحات صحفية بـ"محاسبة" الإمارات لما ارتكبته من "أعمال ضارة" في ليبيا وسوريا، واتهمها بـ"دعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا"، كما وصف الإمارات بأنها "دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا".

المصدر: RT