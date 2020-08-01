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عون يوجه كلمة للجيش في عيده ويحدد أعداء لبنان

أخبار العالم العربي

عون يوجه كلمة للجيش في عيده ويحدد أعداء لبنان
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة موجهة للجيش في عيده إن العدو الأول للبنان هو الفساد.

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