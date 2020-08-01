وزارة الصحة المصرية تؤكد أن لحوم الأضاحي والأغذية لا تنقل العدوى بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة المصرية أن لحوم الأضاحي والأغذية لا تنقل العدوى بفيروس كورونا، ودعت لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع أي عدوى عند التسوق أو شراء اللحوم.

ودعت وزارة الصحة إلى اتباع عدد من الإجراءات أثناء التسوق في أيام عيد الأضحى، لمنع الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب التسوق خلال أوقات الاكتظاظ في المحلات التجارية، كما حذرت من لمس الوجه أثناء عمليات الشراء والتجول في المتاجر.

وأكدت على ضرورة تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المحلات التجارية مع الالتزام بغسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

كذلك دعت الوزارة إلى ضرورة الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر بين الأشخاص، واستخدام بطاقات الصراف الآلى إذا أمكن عند الدفع.

ولتجنب نقل العدوى عن طريق الأغراض التي يتم اقتناؤها من المحلات التجارية يتعين مسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة، وكذلك غسل الخضار والفاكهة جيدا بالماء والخل مع تركها حتى تجف.

المصدر: اليوم السابع