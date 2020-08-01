الأسد للجيش السوري في عيده: حققتم انتصارات عظيمة

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن ما حققه جيش بلاده كان "كبيرا بإنجازاته عظيما بانتصاراته".

وفي كلمة وجهها إلى القوات المسلحة لمناسبة الذكرى 75 لتأسيس "الجيش العربي السوري" قال الأسد إن "رجال الجيش كانوا مع شعبنا الأبي في مختلف مراحل الحرب الإرهابية العدوانية أسيادا وأحرارا وأباة".

وفي الكلمة التي وجهها عبر مجلة "جيش الشعب" خاطب القائد العام للجيش والقوات المسلحة أفراد الجيش قائلا إن ما حققوه من إنجازات "تجلى بوضوح على امتداد ما يزيد عن تسع سنوات من عمر هذه الحرب الإجرامية التي مارست فيها القوى الاستعمارية شتى أشكال الإرهاب والعدوان على سوريا وشعبها الصامد".

وأضاف مخاطبا أفراد الجيش: "جابهتم عربدات قوى الشر والإرهاب الذين استمرؤوا الغدر والعدوان وأثبتم في خضم التحديات وغمار المعارك أنكم أهل الثبات والتضحية والإقدام والشجاعة".

وختم الأسد كلمته بدعوة أفراد الجيش إلى "مواصلة مسيرتكم المظفرة.. مسيرة الرجولة والبطولة والتضحية والفداء التي تستكملون من خلالها تحرير كامل تراب الوطن من شراذم الإرهاب ودنس الاحتلال".

أسامة يونس - دمشق