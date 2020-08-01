رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لانتخابات أبكر

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى انتخابات "أبكر" من الموعد، الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من يونيو العام المقبل.

المسار الدستوري الوحيد للانتخابات المبكرة pic.twitter.com/BLt2jn04M1 — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) July 31, 2020

وأوضح الحلبوسي في تغريدة على صفحته في "تويتر"، الإجراءات التي يمكن اتبعاها وفقا للمادة 64 من الدستور.

وقال إن مجلس النواب يمكن حله بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل فقط تصريف الأعمال.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة.

المصدر: RT