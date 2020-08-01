‪المغرب: ملاحقة مصاب بكورونا اختفى أثره في ظروف غامضة

انشغلت الأجهزة الأمنية والصحية في المغرب بالبحث عن مصاب بفيروس كورونا انتقل من مدينة إلى أخرى وانقطعت أخباره فيها، وذلك خوفا من نشره العدوى أثناء مخالطته أناسا لا يعرفون بمرضه.

إقرأ المزيد

وتواصل البحث، لليوم الثاني على التوالي، عن المصاب وسط مدينة وزان، الذي قدم من مدينة طنجة قبل أيام، حيث خضع لتحاليل مخبرية للكشف عن كوفيد 19 جاءت نتيجتها إيجابية.

وذكرت صحيفة "هسبريس" أن الشخص المعني خضع لاختبار الكشف عن الفيروس التاجي بمدينة طنجة، ثم توجه إلى مدينة وزان قبل ظهور النتيجة، في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجهات المختصة حاولت الاتصال بالمصاب هاتفيا عبر هاتفه الخلوي، كما انتقلت إلى العنوان الذي أدلى به إلى الجهات المختصة بأحد الأحياء الشعبية بدار الضمانة، دون أن يستجيب للنداء، مشيرة إلى أن عملية البحث والتحريات متواصلة لتحديد مكان تواجده من أجل عزله قبل أن ينقل عدوى المرض لغيره من المواطنين.

المصدر:"هسبريس"