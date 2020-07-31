موريتانيا.. شفاء 64 شخصا من كورونا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الجمعة، شفاء 64 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض في البلاد إلى 4962 مصابا.

كما رصدت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 6310 حالات مؤكدة منذ منتصف مارس الماضي.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: خمس حالات في نواذيبو، حالتان في لكصر، حالتان في السبخة، حالتان في تفرغ زينه، ثلاث حالات في دار النعيم، وحالة واحدة في تيارت.

ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 157.

المصدر: "صحراء ميديا"