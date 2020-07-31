الخارجية المصرية: هناك جهات مغرضة تستهدف العلاقات بين مصر والكويت

أكدت وزارة الخارجية المصرية على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبا ودولة، لاسيما في ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة.

وورد في بيان نشرته الخارجية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".

وأضافت الوزارة أنها "تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرا بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين".

وشددت الوزارة، على "اعتزاز الجانبين بالمواطنين المصريين في الكويت والمواطنين الكويتيين في مصر، وبأن أبناء البلدين يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم".

وأصدرت سفارة الكويت في القاهرة الجمعة، بيانا شديد اللهجة، إثر تداول فيديو تضمن الدعوة لحرق علم الكويت.

وجاءت الدعوة إلى حرق علم الكويت في مصر، عقب تعرض شاب مصري مقيم، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، في واقعة وثقتها كاميرا المراقبة داخل متجر يعود لجمعية صباح الأحمد، حيث يعمل الشاب.

بيان صحفي ————- تؤكد وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم ٣١ يوليو الجاري، على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت... Опубликовано ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ Пятница, 31 июля 2020 г.

المصدر: "الخارجية المصرية – فيسبوك + وكالات"