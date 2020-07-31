وزيرا خارجية الصين والجزائر يبحثان الملف الليبي ومبادرة "الحزام والطريق"

بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الجزائري صبري بوقدوم هاتفيا الملف الليبي، وقضايا مشتركة أخرى تهم البلدين، بينها مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن بوقدوم أعرب عن "قلقه الشديد" من تدهور الوضع في ليبيا، وعن تطلعه إلى أن يلعب الجانب الصيني دورا بناء في ليبيا، فيما أوضح وانغ بالتفصيل "موقف الصين الثابت المتمثل في الالتزام بالتسوية السياسية".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الصيني "إن المضي قدما بالصداقة التقليدية بين الصين والجزائر واجب مشترك ويخدم مصالح الشعبين".

وأشار إلى أن الجزائر أول دولة عربية تقيم شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، مضيفا أن بلاده مستعدة لمواصلة "تعميق البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لخلق حجر أساس جديد في التعاون الودي بين الدولتين".

ولفت بوقدوم إلى أن الجزائر تعتزم دعم إنشاء مشروعات تعاون رئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتتطلع إلى أن تلعب الصين دورا هاما في إنشاء المزيد من المشروعات الرئيسية في الجزائر.

المصدر: "شينخوا"