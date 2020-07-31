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شركة الكهرباء الليبية: مجموعة مسلحة دخلت محطة شرق طرابلس وأرجعت الأحمال بالقوة

أخبار العالم العربي

شركة الكهرباء الليبية: مجموعة مسلحة دخلت محطة شرق طرابلس وأرجعت الأحمال بالقوة
Reuters Ismail Zitouny
محطة لانتاج الوقود غربي طرابلس في ليبيا - أرشيف
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية الجمعة، أن مجموعة مسلحة دخلت إلى محطة شرق طرابلس وأرجعت الأحمال بالقوة، محذرة من أن هذا العمل يعرقل بناء الشبكة، ويهدد سلامتها واستقرارها.

وقالت الشركة: "أفادت الإدارة العامة للتحكم بدخول مسلحين إلى محطة شرق طرابلس، وإجبار المناوبين على ترجيع الخطوط المطروحة يدويا وفقا لبرنامج طرح الأحمال، وكذلك إجبار المناوبين على مغادرة المحطة".

وأعلنت الشركة أمس الخميس، عن خروج الشبكة عن الخدمة ثلاث مرات على التوالي منذ الصباح، بسبب إرجاع الأحمال بالقوة في عدد من المناطق.

ولفتت إلى أنه بعد إعادة بناء الشبكة الكهربائية ليلة الأربعاء الماضي، تم إرجاع الأحمال في بعض المناطق بالقوة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار عن منطقة طرابلس والمنطقة الغربية.

ناصر حاتم - ليبيا

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