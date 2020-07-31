شكري يؤكد دعم مصر للحل السياسي في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري ناقش مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع في ليبيا، وشدد على تمسك القاهرة بالحل السلمي في ليبيا بعيدا عن التدخل.

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وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، أن شكري استعرض موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدرات الشعب الليبي.

وأكد شكري حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدما على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخرا من إمكانات التوصل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين.

وشدد على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعيا إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.

المصدر: RT