الجزائر تلغي جمع جلود الأضاحي

قال مدير الوكالة الجزائرية لمعالجة النفايات كمال ومان، إنه لن يتم تنظيم عملية جمع جلود الأضاحي لهذه السنة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ومان قوله إن "حملة التوعية التي تنظمها وكالتنا بمناسبة عيد الأضحى لن تتمحور حول جلود الأضاحي (الموجهة للدباغة)، ولكن حول إجراءات النظافة لتفادي تحول عملية النحر إلى عامل لانتقال العدوى".

وأشار ومان إلى أن مخلفات الذبح مصنفة ضمن "النفايات الخاصة"، لاحتمالية نقلها للعدوى في هذا الظرف الصحي.

وتابع: "لا يجب أن تجمع هذه البقايا الحيوانية المصنفة في خانة الخطير مع النفايات المنزلية لأنها تشكل مصدرا محتملا يهدد الصحة العمومية".

ودعا المواطنين إلى الاحترام الصارم لإجراءات النظافة، وأوصى بتغليف النفايات في أكياس بلاستيكية كبيرة مع غلقها بإحكام قبل وضعها في نقاط الجمع.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية