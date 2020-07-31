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روحاني يشدد على ضرورة التعاون والإسراع في تنفيذ الاتفاقات بين بغداد وطهران

أخبار العالم العربي

روحاني يشدد على ضرورة التعاون والإسراع في تنفيذ الاتفاقات بين بغداد وطهران
الرئيسان العراقي برهم صالح والإيراني حسن روحاني
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شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح، على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وقال: "كانت هناك على مر التاريخ آواصر راسخة بين شعبي البلدين حيث تتجلى أكثر في هذه المناسبات، وآمل مع تراجع تفشي مرض كورونا، أن يتمكن الناس والمسؤولون في البلدين من تبادل الزيارات".

ووصف زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، بأنها "إيجابية وفرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أشاد صالح بدعم ومساعدة إيران للعراق في الحرب ضد كورونا، مشددا على ضرورة التعاون والتقارب والعمل على تطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

وقال: "التنمية الشاملة للعلاقات والتعاون مع إيران مبدأ لا يمكن المساس به على صعيد السياسة الخارجية العراقية".

وتبادل الرئيسان التهاني بعيد الأضحى المبارك متمنيين للشعبين الرخاء والوحدة، خاصة في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد.

المصدر: "فارس نيوز"

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