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حزن كبير بعد وفاة "طبيب غلابة" ثان في مصر بفيروس كورونا

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حزن كبير بعد وفاة
Reuters
مصر
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سادت حالة من الحزن بمحافظة الدقهلية في مصر عقب وفاة الدكتور علي المرسي الملقب بـ"طبيب الغلابة" بفيروس كورونا.

حزن كبير بعد وفاة
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الدكتور علي المرسي
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وتوفي طبيب الغلابة الجديد بعد وفاة الدكتور محمد مشالي الملقب أيضا بنفس اللقب، حيث أصيب الدكتور المرسي بفيروس كورونا منذ أسبوعين نتيجة مخالطته حالة بمستشفى "المنزلة".

وكان المرسي طبيب نساء وتوليد بمستشفى المنزلة وله مواقف إنسانية سواء بالمستشفى أو العيادة الخاصة به مع مرضاه حيث كان يرفض أخذ أموال من أي مريضة ظروفها المالية لا تسمح ويذهب إلى أي مريضة متعثرة ماديا إلى منزلها للكشف عليها دون أجر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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