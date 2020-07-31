الحكومة المصرية تصدر أمرا بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بعد أزمة "المايوه الشرعي"

أمر وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، بعدم منع الفنادق والقرى السياحية المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعي "البوركيني".

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وأكد الوزير المصري في بيان، اليوم الجمعة، أنه "طالما المايوه الشرعي ليس مصنوعا من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه ولا يسبب آثارا سلبية على الصحة العامة ومطابقا للمواصفات الصحية لا يجب منع مرتديه من نزول حمامات السباحة والشواطئ".

وكلف شعراوي المحافظين بالتواصل المستمر مع أصحاب وملاك الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية الخاضعة تحت إشراف المحافظات للتأكيد من تلك الضوابط والتي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك ردا على ما تداوله بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام حول منع نزول سيدة بالمايوه الشرعي في حمام السباحة الخاص بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

المصدر: المصري اليوم