السيسي يهنئ السعودية بنجاحها في تنظيم الحج بظروف استثنائية

هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية بـ"التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروفا استتثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أوضح في تهنئته أن تنظيم المملكة الدقيق لشعائر الحج هذه السنة "عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم".

ويؤدي الحج هذه السنة نحو 10 آلاف شخص فقط بدل حوالي 2.5 مليون حاج كل عام، حيث يؤدون مناسك الحج في ظروف استثنائية ووسط إجراءات وقائية غير مسبوقة، بسبب وباء كورونا.

المصدر: RT