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مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية

أخبار العالم العربي

مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية
RT
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر جراء انهيار جزء من بناء في محافظة اللاذقية السورية، وشكلت المحافظة لجنة للتحقيق في الحادث.


وذكر المكتب الصحفي في المحافظة الساحلية، أن "سقف مبنى مرخص وقيد الإنشاء في المنطقة الصناعية الجديدة، انهار ما أدى إلى وفاة عاملين أحدهما في العقد السادس من العمر والآخر في الـ 19 من عمره، وأن عاملا آخر أصيب برضوض ونقل إلى المشفى".

مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية
RT

وأصدر محافظ المدينة أمرا إداريا مساء أمس بتشكيل لجنة للكشف على واقع العقار وتحديد أسباب الانهيار، "على أن تقدم تقريرها خلال 24 ساعة من تاريخه"

يذكر أن خمسة أشخاص قتلوا الشهر الماضي جراء انهيار جزء من بناء كان يشيد بشكل مخالف في حي الغراف في الرمل الجنوبي في المدينة ذاتها، وكان بين المتوفين الخمسة مهندس ومراقب فني من المحافظة.

أسامة يونس - دمشق

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