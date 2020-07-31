الوضع الوبائي في ليبيا.. الوتيرة في تصاعد والعدد الأكبر في مصراتة

أظهرت إحصاءات المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الدورية، تصدر مدينة مصراتة أعداد المصابين بالفيروس التاجي في البلاد، حيث سجلت 114 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأفادت الإحصائية الليبية الجديدة بشأن الوضع البائي، بتسجيل 216 حالة، وهو أعلى رقم يتم رصده في البلاد حتى الآن، تركز 114 حالة منها في مصراتة، وهي تنقسم إلى 8 إصابات جديدة، و106 حالات إصابة لمخالطين.

وحلت مدينة الشاطئ الواقعة جنوب غرب البلاد في المرتبة الثانية بـ35 حالة صابة، 11 منها جديدة، و24 لمخالطين، بينها حالة واحدة لأجنبي.

وجاءت مدينة سبها التي كانت تتصدر في السابق المدن الليبية في أعداد الإصابات بالعدوي، في الترتيب الثالث بـ 25 حالة إصابة، بينها 12 حالة جديدة والباقي لمخالطين، فيما لم تتعد الإصابات المسجلة في العاصمة طرابلس الـ 12 حالة.

وبإضافة الحالات الـ 216 التي سجلت أمس، بلغ العدد الإجمالي للمرضى بالفيروس التاجي في ليبيا 3438 شخصا، والوفيات 73 حالة، مقابل تعافي 604 أشخاص.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض