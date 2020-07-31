قرينة الرئيس السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، الشعب والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنت أن يعيد الله هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

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وكتبت سيدة مصر الأولى عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء".

وجاء في تدوينة قرينة الرئيس: "أدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".

كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني... Опубликовано ‎السيدة انتصار السيسي‎ Четверг, 30 июля 2020 г.

وفي الأثناء، أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف المصرية، على غلق جميع المساجد في هذا التوقيت، واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن.

وبحسب بوابة "الأهرام"، ستكون إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو الجاري، حتى الاثنين الثالث من أغسطس.

بينما ستكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر 3 أيام تبدأ من الخميس وحتى السبت.

المصدر: "الأهرام"