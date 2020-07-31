أمير قطر يتبادل التهاني مع أردوغان وروحاني بعيد الأضحى

تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد التهاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني بعيد الأضحى المبارك، مع التمنيات بتعزيز العلاقات بين طهران والدوحة.

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وقالت الرئاسة التركية في بيان إن تبادل التهاني بين أردوغان وتميم تم خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس.

ولم يورد البيان تفاصيل أخرى عن مضمون وفحوى الاتصال.

من جهة أخرى وفي اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر، وصف الرئيس حسن روحاني العلاقات بين طهران والدوحة بأنها ودية وأخوية، مؤكدا ضرورة السعي لتنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.

وبارك الرئيس روحاني في الاتصال الذي جرى الخميس لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن الأمل في أن يكون هذا العيد مناسبة مباركة لجميع مسلمي العالم.

واعتبر روحاني أن العلاقات بين الجارتين القديمتين إيران وقطر هي علاقات إيجابية، موضحا أن إيران لا تضع أي قيود لتنمية علاقات التعاون مع قطر كدولة صديقة.

وأعرب روحاني عن أمله في أن تسفر جهود مسؤولي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة عن تنمية التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وأن يشهد المستقبل القريب مع تحسن الظروف اللقاء المباشر بين مسؤولي البلدين.

من جهته تمنى تميم بن حمد آل ثاني لإيران حكومة وشعبا وللشعوب الإسلامية كل الخير والبركة.

كما أكد أمير قطر على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات مع إيران يحظى بالأهمية دائما لدى قطر، معربا عن الأمل في تجاوز جميع الصعوبات والمشاكل وتحقيق خطوات كبيرة في تنمية العلاقات الشاملة بين الجانبين أكثر فأكثر.

المصدر: "الأناضول"+"إرنا"