إمام المسجد الحرام مخاطبا المسلمين: لا تتركوا مجالا للإرجافات والدعاية

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام، عبدالله بن عواد الجهني، في خطبته اليوم بمناسبة عيد الأضحى، إلى عدم ترك "مجال للإرجافات والدعاية"، كما دعا إلى ضرورة "طاعة ولي الأمر بالمعروف".

وقال الجهني في خطبته: "أعلم أن لك ولدينك خصوما وأعداء، ولك ولإخوانك حسادا ... يحاولون سلب النعمة فتكونون أنتم وهم سواء، يحاولون بكل وسيلة تفريق الجماعة وتشتيت الشمل، وتمزيق الأخوة، وقطع حبل الترابط بين المسلمين وقياداتهم، فكن أخي المسلم كيسا فطنًا، ولا تترك مجالا للإرجافات والدعاية، واحذر كلمة (يقولون) فبئس مطية الكذب (زعموا) وعليك بطاعة ولي الأمر بالمعروف، واعلم أنها واجبة على كل مسلم".

وشدد في خطبته بالمسجد الحرام على أن أهمية يوم عيد الأضحى بصفته "يوم الحج الأكبر، يوم اكتمال الوحي وتمام نعمة الإسلام"، مضيفا أن "من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات عند الله القيام بفريضة الحج الذي هو خامس أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة مع القدرة والاستطاعة، وهو يجمع بين العبادة البدنية والمادية، لذا فضله كبير وأجره عظيم".

وأشاد الجهني بما ارتأت إليه حكومة السعودية وقرارها "إقامة فريضة الحج بأعداد محدودة حفاظا على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وذلك نظرا لم يمر به العالم من ظروف استثنائية هذا العام بانتشار جائحة كورونا وخطورة أعراضها".

المصدر: عكاظ