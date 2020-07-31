السعودية.. هطول أمطار غزيرة سالت إثرها الأودية

هطلت في عدة مناطق بالسعودية يوم الوقوف بعرفة، أمطار قدرت بأنها ما بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها ضباب كثيف تسبب في انخفاض الرؤية.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الأمطار المصحوبة بالضباب طالت أيضا "عددا من المواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبة، والأمير حسام، وبني ظبيان والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، والثروة الوطني، والخلب، والفراشة".

في ليلة عرفة..

هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي خلال تغيير كسوة الكعبة .



pic.twitter.com/g5bpo6ShRx — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 29, 2020

ولفتت الوكالة إلى أن الأمطارالغزيرة سالت في إثرها "العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض".

المصدر: واس



