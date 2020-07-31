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السعودية.. هطول أمطار غزيرة سالت إثرها الأودية

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السعودية.. هطول أمطار غزيرة سالت إثرها الأودية
Reuters
السعودية - أرشيف
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هطلت في عدة مناطق بالسعودية يوم الوقوف بعرفة، أمطار قدرت بأنها ما بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها ضباب كثيف تسبب في انخفاض الرؤية.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الأمطار المصحوبة بالضباب طالت أيضا "عددا من المواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبة، والأمير حسام، وبني ظبيان والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، والثروة الوطني، والخلب، والفراشة".

ولفتت الوكالة إلى أن الأمطارالغزيرة سالت في إثرها "العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض".

المصدر: واس

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