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حريق كبير بورش لإصلاح المراكب في الإسكندرية

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حريق كبير بورش لإصلاح المراكب في الإسكندرية
elwatannews.com
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اندلع حريق وصف بالهائل في ورش لإصلاح المراكب بمنطقة رأس التين التابعة لحي الجمارك في الإسكندرية، لم تسفر عنه أي خسائر بشرية. 

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الحماية المدنية دفعت بـ 6 سيارات مخصصة لإطفاء الحرائق إلى الموقع وتمكنت من إخماده دون تسجيل إصابات.

 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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