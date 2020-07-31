حريق كبير بورش لإصلاح المراكب في الإسكندرية

اندلع حريق وصف بالهائل في ورش لإصلاح المراكب بمنطقة رأس التين التابعة لحي الجمارك في الإسكندرية، لم تسفر عنه أي خسائر بشرية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الحماية المدنية دفعت بـ 6 سيارات مخصصة لإطفاء الحرائق إلى الموقع وتمكنت من إخماده دون تسجيل إصابات.

مش طالبة نكد بس هنعمل ايةحريقة كبيرة جدا في بحرى

عند ورش تصنيع مراكب الصيادين خلف مسجد الشهداء

الإسكندرية pic.twitter.com/Efm8spf1mU — んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Checkidodo) July 30, 2020

المصدر: وسائل إعلام مصرية