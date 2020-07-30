الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، أو أي إصابات أخرى بين الحجاج.

وقالت الصحة في موجزها اليومي، إن "الخدمات الصحية والمشافي الميدانية على أكمل جهوزيتها، كما أن الفرق الطبية ستواكب الحجاج إلى انتهاء أداء المناسك".

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري الواقع في الـ30 من يوليو، بـ"التوجه إلى مشعر المزدلفة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم".

وأشارت اللجان المختصة المسؤولة عن الحج إلى أن "ضيوف الرحمن سيؤدون عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويلتقطون بعدها الجمرات، ويبيتون الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد، أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي".

ويعد مشعر مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج أثناء أداء مناسك الحج، ويقع بين مشعري منى وعرفات.

المصدر: "وكالات"