تونس والجزائر تعزيان بجيزيل حليمي

أرسل الرئيسان التونسي قيس سعيّد، والجزائري عبد المجيد تبون رسالتي تعزية بالمحامية جيزيل حليمي، التي توفيت الثلاثاء في فرنسا عن 93 عاما.

وحيا الرئيس سعيّد المحامية التي "ترمز إلى أجيال من النساء والرجال والتزمت بقيم الحرية والمساواة الكونية".

وأضاف سعيّد في رسالة تعزية بعثها إلى عائلة الراحلة، أنها "شخصية طليعية في الحركة النسوية، دافعت جيزيل حليمي عن قضية المرأة" وكذلك عن "استقلال بلدها الأصلي، تونس".

من جهته، أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة تعزيته بحليمي، التي اعتبرها "مثالا للمرأة الحرة الشجاعة ولصوت الحق".

وأضاف أنها "من الأسماء اللامعة في سجل أولئك الرجال والنساء من مشاهير الكتاب والحقوقيين الذين واللائي لم يترددوا في إدانة بشاعة الاستعمار وممارساته البغيضة".

وتعرف جيزيل حليمي بدفاعها عام 1960 عن المناضلة جميلة بوحيرد التي تعرضت للتعذيب على أيدي العسكريين الفرنسيين لانتزاع اعترافاتها.

ولدت حليمي لعائلة يهودية متواضعة، وترعرعت في ضاحية حلق الوادي بالعاصمة التونسية، وترافعت عن الحبيب بورقيبة الذي صار لاحقا أول رئيس لتونس.

المصدر: أ ف ب