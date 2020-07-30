البرلمان المصري يؤكد استمرار كورونا ويحذر من التهاون في مواجهته

شدد أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحذر أبو العلا من التهاون في التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدا أن الفيروس لم ينته حتى الآن.

وأشار إلى أن تراجع أعداد المصابين لا يعني انتهاء الفيروس، خصوصا وأن هناك بعض المناطق شهدت عودة ارتفاع الإصابات بعد انخفاضها.

وعن موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا، أشار أبو العلا إلى أن اللجنة العلمية ومستشار الرئيس ووزيرة الصحة وجميع الباحثين يتابعون جيدا كل ما يجري في هذا الملف، مؤكدا أن هناك تعاقدات على جرعات من الأمصال.

وقال إنه من المتوقع أن يكون في نهاية شهر سبتمبر حديث جدي لطرح الأمصال في الأسواق، مشيرا إلى أن هناك أبحاثا سريرية بدأت تظهر في استخدام بلازما المتعافين في الوقاية من الفيروس، وهي تجربة جديدة لم تصل إلى نتائج حتى الآن.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT