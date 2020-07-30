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الكاظمي بشأن كشف قتلة متظاهري الاثنين الماضي: وعدنا وفعلنا

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الكاظمي بشأن كشف قتلة متظاهري الاثنين الماضي: وعدنا وفعلنا
Reuters
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، "وفاء" حكومته بوعدها في الكشف عن قتلة متظاهري ساحة التحرير يوم الاثنين الماضي خلال 72 ساعة.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول أحداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة، وفعلنا، ونحن ماضون إلى فتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد أن أعلنا قوائم الشهداء".


وأضاف، أن "قوى الأمن البطلة هدفها حماية أرواح العراقيين. المتجاوزون لايمثلون مؤسساتنا الأمنية، شعبنا هو ثروتنا ورصيدنا".

المصدر: RT

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