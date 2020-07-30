بومبيو يدعو لشطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس، أنه يؤيد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن الانتقال السلمي الذي يعيشه هذا البلد يمثل "فرصة تاريخية".

وقال بومبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونغرس سيتسلم مشروع قانون بهذا الصدد "قريبا جدا".

وأضاف: "أظن أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إن استطعنا مساعدة ضحايا تلك المأساتين، سيكون أمرا جيدا للسياسة الخارجية الأمريكية".

واعتبر بومبيو، أن "سقوط نظام عمر البشير عقب التظاهرات الحاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يمثل فرصة نادرة".

وتابع: "توجد فرصة لبدء بناء الديمقراطية، قد تؤدي إلى بروز فرص إقليمية".

من جانبه، حثّ السناتور الديمقراطي كريس كونس المعروف باهتمامه بالشؤون الإفريقية بومبيو، على "بذل قصارى جهده" لدعم حمدوك واغتنام الفرصة "لإيجاد شريك ديمقراطي جديد في المنطقة".

وأشار بومبيو في أكثر من مناسبة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب، حيث يعوق هذا التصنيف بشدة توظيف الاستثمارات في السودان.

المصدر: "أ ف ب"