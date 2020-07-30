الغنوشي بعد تجديد الثقة به رئيسا للبرلمان التونسي: الحمد لله!

نشر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي تدوينة مقتضبة في صفحته على "فيسبوك" بعد فشل البرلمان في سحب الثقة منه، وعلق قائلا: "الحمد الله".

وسيواصل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رسميا مهامه على رأس البرلمان.

وقد صوت 97 نائبا فقط على سحب الثقة منه في الجلسة العامة اليوم الخميس، وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتا بينها 18 ورقة ملغاة و02 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائبا ضد اللائحة.

وقبل ذلك أعلن سيف الدين المخلوف أن نواب كتلة الكرامة غابوا عن جلسة سحب الثقة، كذلك لم تشارك كتلة النهضة في التصويت.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صادق يوم الجمعة، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وحدد المجلس تاريخ 30 يوليو لعرضها على الجلسة العامة.

المصدر: "فيسبوك" + وكالات