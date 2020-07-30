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القاهرة تتحرك بعد مقتل مصريين على يد سعودي

أخبار العالم العربي

القاهرة تتحرك بعد مقتل مصريين على يد سعودي
Reuters
مصر
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عقدت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم اجتماعا عاجلا مع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري محمد الغول، للوقوف على آخر مستجدات مقتل مواطنين مصريين على يد مواطن سعودي.

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وذكرت الوزيرة المصرية أن السلطات السعودية تواصل تحقيقاتها مع الجاني، مؤكدة أنه سيلقى عقابه وفق القوانين السعودية، كما يجري الآن تشريح الجثتين في إطار استكمال التحقيقات، لإعادة الجثمانين بأسرع وقت، وهناك محاولات جادة من الجهات المعنية ليكون ذلك قبل العيد، وإذا حالت الإجراءات دون ذلك نظرا لإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية بالمملكة وتداعيات وباء كورونا، سيتم في أسرع وقت ممكن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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