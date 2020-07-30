الاتحاد الأوروبي يستثني مواطني دولة عربية من دخول أراضيه

أصدر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم الخميس، لائحة معدلة بأسماء الدول التي سيسمح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، مستبعدا الجزائر من القائمة.

وشملت اللائحة الجديدة المغرب، تونس، كندا، أستراليا، جورجيا، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الأوروغواي والصين.

ولوحظ استبعاد الجزائر من اللائحة الحالية مقارنة بتلك التي تم نشرها الاتحاد قبل عدة أسابيع، وذلك بناء على اعتبارات تتعلق بانتشار فيروس كورونا فيها.

وأكد المجلس الوزاري الأوروبي، أنه يؤسس لائحته على معايير موضوعية وطبية وعملية تتعلق بمعدلات الإصابة في البلدان المقصودة، وقدرة أنظمتها الصحية على التجاوب وشرط المعاملة بالمثل، وأنه يجري تحديث اللائحة مرة كل 15 يوما، حسب التطورات.

يذكر أن اللائحة الأوروبية لا تكتسب صفة الزامية، إذ أن الدول الأعضاء في الاتحاد تتمتع بحرية وضع لوائحها الخاصة.

المصدر: "آكي الإيطالية"