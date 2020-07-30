مستشار الكاظمي: سنكشف عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين

قال هشام داود مستشار رئيس الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إن الحكومة ستكشف عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين بعد اكتمال التحقيقات.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة تعد جميع ضحايا التظاهرات شهداء، ووجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها عليهم".

وأضاف، أن "الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق بغية كشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات".

وأشار داود إلى أن "التظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب"، مبينا "بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين".

وأكد مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن "مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة أكتوبر وحتى الآن بلغ قرابة الـ500 شهيد من المدنيين والعسكريين".

وختم داود، أن "هدفنا دولة قانون ذات هيبة، ونحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب".



المصدر: RT