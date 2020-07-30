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العراق يسجل 2963 إصابة و68 وفاة بكورونا خلال يوم

وفاة مسؤول أمني عراقي رفيع بعد إصابته بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وفاة مسؤول أمني عراقي رفيع بعد إصابته بفيروس كورونا
Reuters ALAA AL-MARJANI
وفاة مسؤول أمني عراقي بعد إصابته بفيروس كورونا
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نعت وزارة الداخلية العراقية، اللواء احمد عبدلله زبون، الذي توفي اليوم الخميس بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "نعرب عن حزننا بعد تلقينا نبأ وفاة مدير الشؤون الإدارية والمالية في وكالة الأمن الاتحادي، ونتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لذوي الفقيد وأصدقائه".

وقبل أيام توفي العميد أفراسيو كامل المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك شمالي العراق بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقبل ذلك توفي مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، وبعده توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي بذات المرض.

المصدر: RT

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