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شاهد.. فرحة المصريين بعد ركوبهم القطارات الروسية الجديدة

أخبار العالم العربي

شاهد.. فرحة المصريين بعد ركوبهم القطارات الروسية الجديدة
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عربة القطار الروسية الجديدة
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أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الخميس، أول 3 قطارات روسية جديدة لتقوم برحلات يومية، وذلك بعدما طلب الرئيس تشغيلها لخدمة المواطنين خلال عيد الأضحى.

شاهد.. فرحة المصريين بعد ركوبهم القطارات الروسية الجديدة
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المصريون في القطار الجديد
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وتسير القطارات الجديدة على خطوط "القاهرة – الإسكندرية" والعكس و"القاهرة – أسيوط" و"القاهرة – سوهاج"، وذلك تنفيذا لتكليفات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير النقل الفريق كامل الوزير.

شاهد.. فرحة المصريين بعد ركوبهم القطارات الروسية الجديدة
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وتم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر هذه القطارات اليوم بنسبة 150% مقارنة بالقطارات الحالية المماثلة في الدرجة.

شاهد.. فرحة المصريين بعد ركوبهم القطارات الروسية الجديدة
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وظهر المصريون في القطارات في حالة كبيرة من البهجة لدخول القطارات الروسية الخدمة، وذلك بعد تصنيعها بجودة عالية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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