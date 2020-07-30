مجلة عسكرية: الكشف عن صور مقاتلات "سو-35" متجهة لمصر ليس صدفة

قالت مجلة Military Watch المهتمة بالشؤون العسكرية إن ظهور صور مقاتلات "سوخوي-35" المموهة بألوان سلاح الجو المصري لم يأت من قبيل الصدفة، حيث يريد ناشر الصور توجيه رسالة لبعض الدول.

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وأكدت المجلة نقلا عن مجموعة من الخبراء أن بيع أحدث مقاتلة روسية لمصر سيؤدي إلى رد فعل عنيف من تركيا وإسرائيل، بالإضافة إلى أن البيت الأبيض ذكر مرارا وتكرارا أنه ستفرض عقوبات على الدول التي تشتري أسلحة روسية.

وأوضحت المجلة أن مصر ترغب في شراء المقاتلة الروسية رغم تهديدات واشنطن، لأن القاهرة لن تشتري أسلحة قديمة يقدمها الغرب.

وكانت وسائل الإعلام الروسية والعالمية قد نشرت صورا لـ5 مقاتلات من طراز "سو-35" روسية الصنع، بالتمويه المصري قيل إنها في اتجاهها إلى جمهورية مصر العربية، في صفقة تتضمن أكثر من 20 مقاتلة من هذا النوع.

وظهرت صور أول خمس مقاتلات من طراز "سوخوي-35"، حيث قامت الطائرات برحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا، وتبين من الصور أن المقاتلات تحمل أرقاما من 9210 إلى 9214.

وتشكل "سو-35" خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سو-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

المصدر: وكالات