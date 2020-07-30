الأمن الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن فلسطيني تسلل إلى إسرائيل بحرا من غزة

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تفاصيل التحقيق مع عنصر سابق لحركة "حماس" تسلل إلى إسرائيل بحرا من قطاع غزة وقدم "معلومات استخباراتية قيمة" عن الحركة.

وحسب البيان الصادر عن "الشاباك" اليوم الخميس، فإن المدعو عز الدين حسين البالغ 24 عاما من العمر، وهو من سكان مخيم جباليا شمالي القطاع، تسلل إلى إسرائيل سباحة في 28 يونيو الماضي، وتم اعتقاله من قبل قوة عسكرية إسرائيلية فور اجتيازه الحاجز البحري ثم تم تحويله إلى التحقيق في "الشاباك".

وخلال التحقيق معه قال الفلسطيني إنه تسلل إلى إسرائيل طوعا على خلفية الصعوبات الشخصية والعائلية التي عاشها بعد أن تعرض لحملة اضطهادات وتشويه لسمعته من قبل مسؤولين كبار في "حماس".

ووفقا للبيان، فإنه أفاد أثناء التحقيق معه بأنه تم تجنيده عام 2013 بصفوف الجناح العسكري لحركة "حماس" وأنه عمل في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة للحركة منذ العام 2018 وحتى اعتقاله.

كما كشف أنه عمل قائدا لمجموعة صواريخ كتف أرض-جو، وبصفته هذه كان يخبئ في منزله صاروخا مضادا للطائرات وكان عليه إطلاقه على طائرة مروحية إسرائيلية في حال هبوطها قرب منزله، وذلك بهدف قتل جنود إسرائيليين أو اختطافهم.

وتابع البيان أنه في إطار عمله في صفوف "حماس" شارك حسين في تدريبات مختلفة وفي عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وفي إطار خدمته في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لـ"حماس" تعلم على أنواع الطائرات التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي وأدوارها وصواريخ مضادة للطائرات ومناظير وكاميرات يتم استعمالها لمراقبة الطائرات الإسرائيلية التي تحلق في سماء قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن "التحقيق مع حسين حول نشاطه في صفوف "حماس" وقيامه بكشف المعلومات الكثيرة التي امتلكها قدم معلومات استخبارية ثمينة للشاباك حول الحركة".

وذكر البيان أنه مع اختتام التحقيق، قدمت نيابة المحافظة الجنوبية لائحة اتهام بحق المتسلل الفلسطيني إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع تنسب له ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.

المصدر: RT