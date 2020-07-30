سيناتور إيطالي يميني: المهاجرون التونسيون لا يهربون من الحروب

اعتبر نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، السيناتور روبرتو كالديرولي، أن المهاجرين التونسيين لا يهربون من الحروب، وبالتالي لا يستوفون شروط الحصول على وضع اللاجئين.

وقال كالديرولي في تصريحات صحفية: "أكثر من 300 مهاجر تونسي رسوا على سواحل صقلية، وفي الأسابيع الماضية وصل آلاف منهم. سؤالي مجرد فضول بسيط: ما الذي يهربون منه؟. أنا لا أفهم ذلك حقا، إلا إذا كانت الحرب قد اندلعت في تونس وأنا ليس لدي علم بذلك".

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وتابع القيادي في حزب "الرابطة" اليميني، أن "هذا غريب بالطبع، لأنني أفهم أنه في كل عام، حتى العام الماضي على الأقل، قبل القيود المفروضة بسبب كوفيد-19، يذهب عشرات الآلاف من الإيطاليين في إجازة إلى تونس، وكثيرون منهم يشترون منازل ثانية هناك".

وحسب السيناتور فإن "الأمر الأكثر غرابة، أن الحكومة التي لا تملك المال لدعم التجارة والسياحة، يمكنها تبذير كل هذه الملايين لاستقبال المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، الذين لا يتمتعون بالحد الأدنى من شرط الحصول على وضع اللجوء، كونهم لا يهربون من أي حرب".

وكان مسؤولون في حزب "الرابطة" أكدوا الأسبوع الماضي أنهم سيطلبون مساءلة وزيرة الداخلية أمام البرلمان بشأن انتهاك 7 مهاجرين تونسيين للحجر الصحي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية