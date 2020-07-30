"القبس": 23 مشهورا سعوديا تحت رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية في الكويت

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن تبادل معلومات جرى مؤخرا بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف "غسل المشاهير" في الكويت.

وقال مصدر للـ"قبس" إن 23 مشهورا سعوديا تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية.

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وأكد المصدر أن عمليات بيع سيارات "أنتيك" وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهورا سعوديا، حيث تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.

وكانت "القبس" قد ذكرت في وقت سابق أن "وحدة التحريات تلقت 10 إخطارات لمشاهير جدد ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطارا. وأكد المصدر أن مجهودات جبارة تبذل لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة الذين جرت إحالتهم إلى النيابة، وتحقيقات أخرى على الإخطارات الجديدة، حيث من المتوقع أن تمتد التحريات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

المصدر: القبس