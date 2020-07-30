سيئول تنظر في إمكانية المطالبة بتسليمها منشقا شماليا متهما بالاعتداء الجنسي

قالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية إنها ستنظر في إمكانية المطالبة بتسليمها أحد الهاربين الكوريين الشماليين الذي يفترض أنه عاد إلى الشمال بعد أن واجه اتهامات بالاغتصاب في الجنوب.

وقالت الشرطة إن المنشق الكوري الشمالي السابق البالغ من العمر 24 عاما، المعروف باسمه العائلي، كيم، كان يواجه الاعتقال بموجب أمر صادر عن المحكمة بتهمة اغتصاب إحدى معارفه في الشهر الماضي.

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وأصبحت عودته معروفة بعد أن قال الشمال إن هاربا عاد إلى الوطن مع أعراض فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة يوه سانغ كي، في مؤتمر صحفي دوري، "في الوقت الذي تجري فيه المؤسسات المعنية حاليا تحقيقات تفصيلية، سنقرر بعد مراجعة شاملة لنتائج الفحص والعلاقات بين الكوريتين والإجراءات السابقة".

ودعا بعض النقاد الحكومة للمطالبة بإعادة كيم إلى الوطن، مستشهدين بترحيل صيادين كوريين شماليين العام الماضي إلى الدولة الشيوعية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعادت في نوفمبر، كوريين شماليين تم القبض عليهما بالقرب من الحدود البحرية الشرقية بين الكوريتين، إلى الشمال بسبب مزاعم فرارهما بعد قتلهما لزملائهم من أفراد الطاقم أثناء وجودهم في الشمال.

المصدر: يونهاب