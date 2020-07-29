سوريا تتولى مسؤولية التحقيق في اعتراض مقاتلات أمريكية لطائرة ركاب إيرانية

أعلن المدير العام لمكتب التحقيق في الحوادث بمنظمة الطيران الإيرانية حسن رضائي فر، أن سوريا تتولى مسؤولية التحقيق في اعتراض المقاتلات الأمريكية طائرة الركاب الإيرانية.

وأكد المدير العام لمكتب التحقيق في الحوادث بمنظمة الطيران الإيرانية أن التحقيق جار من قبل منظمة الطيران السورية بشأن حادث اعتراض طائرة الركاب الإيرانية "ماهان" التي كانت تحلق على مسار الطيران الدولي في سماء سوريا، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب وأفراد طاقم الطائرة.

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وأضاف حسن رضائي فر: "بعد متابعات هيئة الطيران المدني الإيرانية وإرسال المعلومات اللازمة إلى البلد الذي وقع فيه الحادث (سوريا)، وبناء على الوثائق المرفقة (رقم 13) باتفاقية شيكاغو، بدأت لجنة التحقيق السورية في حوادث الطيران، التحقيق في الحادث رسميا".

ودعت اللجنة الإيرانية للتحقيق في الحوادث بوصفها الممثلة عن الدولة المالكة للطائرة، ولجنة التحقيق في الحوادث الفرنسية (BEA) التي تمثل الدولة المصممة والمصنعة للطائرة، للتعاون في هذا الصدد.

وأفاد بأن سوريا مسؤولة عن قيادة التحقيق في الحادث ونشر تقرير تخصصي بهذا الشأن.

وقبل إصدار التقرير النهائي، ستتم مراجعته من قبل اللجنة الإيرانية للتحقيق في الحوادث وسيتم تسليم الوثائق اللازمة إلى سوريا، ليتم إرساله إلى الجهات الدولية المعنية بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأشار الى أن الصندوق الأسود وجميع وثائق الطائرة جاهزة للتسليم إلى الجهات المعنية في سوريا، للتحري في أسباب الحادث من أجل الحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة للرحلات الدولية.

المصدر: وكالة "تسنيم"