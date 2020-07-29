البرلمان العراقي يدعو إلى التحقيق بشأن "تكرار" استهداف القادة العسكريين

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، إلى التحقيق بشأن "تكرار" استهداف القادة العسكريين.

وقال الكعبي في بيان صحفي: "نعزي الشعب العراقي والقوات الأمنية المسلحة باستشهاد بطل آخر من أبطال العراق الأصلاء العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي آمر اللواء 29 في الجيش العراقي، وضابط آخر برتبة ملازم أول، واللذان ارتقيا إلى جوار ربهما خلال تعقبهما مجموعة إرهابية ضمن قاطع هيت في محافظة الانبار".

وأشار إلى ضرورة أن "تحقق القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين، وتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق التي تكررت فيها حالات الاغتيال".

ويوم أمس قتل آمر اللواء 29 في الجيش العراقي العميد أحمد عبد الواحد اللامي بهجوم لـ"داعش"، بالإضافة إلى ضابط آخر برتبة ملازم أول.

المصدر: RT