بالصور.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز إيرباص "A320Neo"

تسلمت مصر للطيران يوم الأربعاء، الطائرة الثامنة والأخيرة خلال عام 2020، وهي من طراز إيرباص "A320Neo".

وستتسلم مصر للطيران 7 طائرات من طراز الايرباص "A321Neo" خلال عام 2022.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الطائرة الثامنة من طراز "A320Neo" والتي تحمل حروف تسجيل SU-GFQ، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي اليوم.

وأضاف أنها قدمت من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا.

وتعد هذه الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن أخر صفقة تعاقدت عليها مصر للطيران من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات "A 320 Neo" تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز إيرباص "A320Neo"، و7 طائرات من طراز الإيرباص "A320Neo".

ناصر حاتم

المصدر: RT