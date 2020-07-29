بارزاني: مستعدون لحل جذري للمشاكل العالقة مع بغداد

أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، استعداد أربيل للتوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة مع بغداد.

وذكر بيان لحكومة الإقليم أن "بارزاني استقبل اليوم وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك وعلى وجه الخصوص في المناطق الحدودية والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم للتصدي للإرهاب".

وقال وزير الداخلية العراقي إن "الأوضاع العصيبة التي يمر بها العراق وإقليم كردستان في ظل جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى الأزمة المالية، تتطلب تعاونا وتنسيقا بين الجانبين لحل جميع الخلافات العالقة".

وأضاف أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مستعد لحل جميع المشاكل مع إقليم كردستان".

المصدر: RT