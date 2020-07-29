القضاء الفرنسي يرفض طلب ترحيل صهر بن علي لتونس

رفض القضاء الفرنسي طلبا لترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس على خلفية الاشتباه بتدخله في إسناد صفقة عمومية في 2006.

واعتبرت المحكمة الباريسية التي كلفت بالنظر في الطلب، أن التهم الموجهة موجودة في القانون الفرنسي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي بلحسن الطرابلسي، مارسيل سيكالدي، قوله إن "هذا القرار يثبت أن فرنسا دولة قانون. أثرنا عدة مسائل، على غرار خطر سوء معاملة موكلي في تونس وأنه بموجب الاتفاقية (القضائية) الفرنسية التونسية، لا يمكن إجراء ترحيل حين تكون التهم الواردة في الطلب موجودة في القانون الفرنسي".

يذكر أن رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي (57 عاما) تم توقيفه في فرنسا في مارس 2019.

وبعد هربه من تونس خلال ثورة 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، استقر الطرابلسي في كندا قبل أن يغادرها في 2016 بعد رفض أوتاوا منحه اللجوء السياسي.

فرنسا: النيابة العامة تطلب تسليم بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة بن علي إلى تونس https://t.co/xeN2004mYnpic.twitter.com/Ji0tWvd4fR — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) June 25, 2020

ويوجد طلب آخر لترحيله يجري النظر فيه من طرف محكمة آكس أون بروفانس بجنوب شرق فرنسا، ليقضي في تونس ثلاث عقوبات سجن صدرت في حقه غيابيا، تبلغ مجتمعة 33 عاما.

وتمت إدانته بجرائم مالية وتحقيق أرباح بـ 20 مليون يورو من خلالها، وفق السلطات القضائية التونسية. وتخص القضايا بيع أسهم في شركة الخطوط الجوية التونسية والتلاعب في قيمة فواتير بالشركة التونسية للسكر.

وأصدر المدعي العام الفرنسي رأيا إيجابيا بخصوص طلب التسليم هذا نهاية يونيو الماضي، ومن المزمع أن يعلن القضاة قرارهم حوله في 16 سبتمبر.

المصدر: فرانس برس